ГД приняла закон о бесплатном среднем профессиональном образовании для бойцов СВО

Согласно закону, право на повторное бесплатное СПО предоставляется военнослужащим, мобилизованным, бойцам Росгвардии, добровольцам, а также сотрудникам правоохранительных органов, участвовавшим в СВО или выполнявшим задачи на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и в приграничных регионах России. Это право распространяется и на лиц, участвовавших в боевых действиях в составе подразделений ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.
Ранее Минобрнауки объявило о смене правил приёма в российские вузы с 2026 года. В ведомстве отметили, что абитуриенты лишатся возможности направлять документы в университеты через их официальные сайты. Подача заявлений будет осуществляться исключительно при личном визите в приёмную комиссию или через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».
