С 1 января 2026 года россияне смогут поставить новую отметку в паспорте

С 1 января 2026 года россияне смогут по желанию получить в паспорте отметку с уникальным идентификатором записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Она позволит безопасно подтверждать личность и данные при обращении за государственными и муниципальными услугами, сообщил РИА «Новости» депутат Каплан Панеш.

Источник: Life.ru

Номер будет выступать как цифровой ключ: с его помощью можно оформлять пособия, льготы, регистрировать имущественные права и совершать другие социально значимые действия. Для получения отметки достаточно один раз прийти с паспортом в подразделение МВД по вопросам миграции или в МФЦ. По словам парламентария, ИД ЕРН должен заменить ИНН. Старые штампы с ИНН останутся действительными, а использование нового идентификатора полностью добровольное.

«Обращаться за ней нужно тем, кто видит для себя практическую пользу в использовании такого современного цифрового идентификатора для упрощения взаимодействия с государственными органами», — заключил депутат.

Ранее на «Госуслугах» появилась возможность оформить электронное свидетельство пенсионера. В правительстве подчеркнули, что пожилые люди сегодня уверенно осваивают цифровые технологии и активно пользуются онлайн-сервисами.

