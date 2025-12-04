С 1 января 2026 года россияне смогут поставить новую отметку в паспорте

Номер будет выступать как цифровой ключ: с его помощью можно оформлять пособия, льготы, регистрировать имущественные права и совершать другие социально значимые действия. Для получения отметки достаточно один раз прийти с паспортом в подразделение МВД по вопросам миграции или в МФЦ. По словам парламентария, ИД ЕРН должен заменить ИНН. Старые штампы с ИНН останутся действительными, а использование нового идентификатора полностью добровольное.