Россияне смогут безопасно подтверждать свою личность: подробнее о новой отметке в паспорте

Уже начиная с 1 января будущего года россияне смогут по желанию указать в своем паспорте номер записи единого федерального информационного регистра. Эта отметка в документе позволит дистанционно и безопасно подтверждать свою личность и прочие данные при необходимости. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.