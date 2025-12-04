Россияне смогут безопасно подтверждать свою личность: подробнее о новой отметке в паспорте

Уже начиная с 1 января будущего года россияне смогут по желанию указать в своем паспорте номер записи единого федерального информационного регистра. Эта отметка в документе позволит дистанционно и безопасно подтверждать свою личность и прочие данные при необходимости. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
«С 1 января 2026 года у граждан в паспортах будет ставиться новая отметка — идентификатор записи из единого федерального информационного регистра, или ИД ЕРН… Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым», — рассказал парламентарий.
По мнению политика, подобный идентификатор — новый и важный шаг, который позволит каждому россиянину пользоваться современной и защищенной цифровой средой.
Сообщается, что данные будут охраняться в соответствии с законами Российской Федерации. Для того, чтобы поставить новую отметку в паспорт, гражданам нужно будет обратиться в ближайшее отделение Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России или же в МФЦ. Отметка ставится бесплатно.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, в Госдуме напомнили, что каждый гражданин РФ имеет право поставить в паспорте отметку с личным номером ИНН. Подобная возможность существует благодаря постановлению правительства РФ № 32 от 22 января 2002 года. Сделать отметку можно в любом налоговом органе, который обслуживает физлиц.