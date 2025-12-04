Пассажиры аварийного рейса Red Wings почувствовали запах керосина перед взлётом

Пассажир экстренно севшего в Домодедово самолёта Red Wings рассказал о сильном запахе керосина перед взлётом. Видео © Life.ru.
«Был слышен запах керосина большой. Я заснул после этого. Командир доложил, что технические неполадки на борту», — рассказал один из пассажиров.
Спустя полчаса командир экипажа сообщил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт Домодедово. Перед посадкой самолёт около часа вырабатывал топливо, совершая круги над Подмосковьем. При посадке сильно тряхнуло, а некоторые очевидцы утверждали, что видели пламя из двигателя. Несмотря на это, паники на борту удалось избежать.
Обстановка в Домодедово после экстренной посадки самолёта Red Wings. Видео © Life.ru.
Сейчас самолёт обследуют технические службы и пытаются выявить причины поломки. Информации о пострадавших нет. Пассажиры же ждут свой багаж в Домодедово. Часть из них будут развозить по гостиницам в ожидании следующего борта.
Напомним, вечером в среду в аэропорту Домодедово совершил аварийную посадку Boeing 777 авиакомпании Red Wings. После взлёта по направлению к Пхукету на левом двигателе самолёта произошло возгорание. Лайнер с 412 пассажирами и 13 членами экипажа на борту в течение часа сжигал топливо в небе над Московской областью, после чего благополучно вернулся в аэропорт вылета. Никто не пострадал. Для пассажиров организуют размещение в гостинице, а расследованием инцидента займётся Росавиация.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.