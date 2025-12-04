Пассажиры аварийного рейса Red Wings почувствовали запах керосина перед взлётом

Напомним, вечером в среду в аэропорту Домодедово совершил аварийную посадку Boeing 777 авиакомпании Red Wings. После взлёта по направлению к Пхукету на левом двигателе самолёта произошло возгорание. Лайнер с 412 пассажирами и 13 членами экипажа на борту в течение часа сжигал топливо в небе над Московской областью, после чего благополучно вернулся в аэропорт вылета. Никто не пострадал. Для пассажиров организуют размещение в гостинице, а расследованием инцидента займётся Росавиация.