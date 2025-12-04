Ледовые переправы ХМАО: график открытия и количество на зимний сезон

В ХМАО согласно плану сезонной эксплуатации ледовых переправ предусмотрено поэтапное открытие движения: с 25 декабря — для транспорта массой до 20 тонн, с 10 января — до 30 тонн, с 31 января — до 60 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Югре.