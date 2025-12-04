В Канаде ищут человека, который выиграл 40 млн долларов и не пришёл за призом

Человек, выигравший главный приз в лотерею в Канаде, больше месяца не приходит за выигрышем. Историю о неизвестном везунчике рассказывает издание INsauga.
Сообщается, что лотерейный билет, выигрыш по которому составляет 40 миллионов канадских долларов, что эквивалентно 2,2 миллиарда рублей, был куплен в графстве Грей на юге Онтарио. О том, что его владелец угадал все семь чисел и выиграл главный приз, стало известно 28 октября. Однако с тех пор везунчик не объявлялся и никакой информации о нём не поступало.
