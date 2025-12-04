Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Земле началась прогнозируемая магнитная буря

Интенсивность возмущенности магнитного поля соответствует уровню G2.

Источник: Аргументы и факты

Ученые зафиксировали начало умеренной магнитной бури вечером 3 декабря, о чём сообщили в Институте прикладной геофизики. Интенсивность возмущенности магнитного поля соответствует уровню G2 по принятой шкале, где значения варьируются от слабых до крайне сильных.

Такой уровень активности способен вызвать сбои в работе энергетических сетей и систем радионавигации, а также повлиять на качество высокочастотной связи. В этот период полярные сияния могут наблюдаться значительно южнее обычных широт — примерно до 50-й параллели.

Специалисты отмечают, что нестабильная геомагнитная ситуация может сохраняться ещё около двух суток. При этом вероятность того, что буря усилится до уровня G3, оценивается как низкая, а переход к ещё более мощным категориям практически исключён.

Ранее сообщалось, что учёные допустили супервспышку из-за крупнейших пятен на Солнце.