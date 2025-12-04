На Земле началась прогнозируемая магнитная буря

Ученые зафиксировали начало умеренной магнитной бури вечером 3 декабря, о чём сообщили в Институте прикладной геофизики. Интенсивность возмущенности магнитного поля соответствует уровню G2 по принятой шкале, где значения варьируются от слабых до крайне сильных.
Такой уровень активности способен вызвать сбои в работе энергетических сетей и систем радионавигации, а также повлиять на качество высокочастотной связи. В этот период полярные сияния могут наблюдаться значительно южнее обычных широт — примерно до 50-й параллели.
Специалисты отмечают, что нестабильная геомагнитная ситуация может сохраняться ещё около двух суток. При этом вероятность того, что буря усилится до уровня G3, оценивается как низкая, а переход к ещё более мощным категориям практически исключён.
