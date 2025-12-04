Мужчина устроил переполох на рейсе в Японии, заставив самолет экстренно вернуться

Пассажирский самолет, вылетевший из японского аэропорта Нарита, совершил экстренную посадку, когда один из пассажиров настоял на том, чтобы сесть рядом со своей девушкой.
В течение двух часов полета мужчина пытался добиться того, чтобы сесть в кресло рядом со своей спутницей. Однако владелец этого места отказался менять свою позицию. Недовольный пассажир вступил в спор с бортпроводницами, что было зафиксировано на видео очевидцем.
В конечном итоге, из-за продолжающегося конфликта, пилотам пришлось принять решение о возвращении в Нариту. Этот маневр занял еще два часа полета. Дальнейшая судьба пассажира, устроившего скандал, не уточняется, передает Daily Mail.
Ранее беременная пассажирка Tibet Airlines на протяжении часа кричала на экипаж самолета после того, как ей отказали в посадке. Инцидент попал на видео, кадры опубликовала газета The Sun. Женщине не разрешили сесть на рейс из-за того, что она была на восьмом месяце беременности. На видео, снятом одним из пассажиров, слышен длительный спор между ней и членами экипажа, можно услышать, как женщина кричит на бортпроводников. Т.