Надзорные органы разбираются в подростковой травле приморского учителя

Прокуратура Приморского края инициировала проверку после появления в социальных сетях сведений о систематических противоправных действиях группы подростков в отношении бывшего учителя во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: ДЕЙТА

По сообщениям, некорректное и агрессивное поведение несовершеннолетних продолжалось в течение длительного времени, что и стало поводом для вмешательства надзорного ведомства.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверяются причастные лица и оцениваются действия структур, которые должны были предотвращать подобные ситуации. В прокуратуре подчеркнули, что проверка затронет не только сам инцидент, но и качество работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Особое внимание уделяется условиям жизни, воспитания и обучения подростков, фигурирующих в истории, а также мерам, которые обязаны были предпринять ответственные службы для исключения повторения подобных случаев.

Ход и результаты проверки находятся на контроле региональной прокуратуры.