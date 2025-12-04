Депутаты внесли в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии

Согласно тексту инициативы, поправки в закон «О страховых пенсиях» предусматривают установление ежегодной доплаты к страховой пенсии по старости. Выплату предлагается производить один раз в год — в конце календарного года. Размер 13-й пенсии, как следует из документа, должен соответствовать сумме страховой пенсии по старости конкретного гражданина, но не может быть ниже 1,5 величины прожиточного минимума. В пояснительной записке отмечается, что при действующих параметрах в 2025 году такая доплата могла бы составить около 22 875 рублей на одного получателя.