В России могут отсрочить ввод обязательных прививок от некоторых болезней

В документе речь идет о вакцинации против ротавируса, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококка. Так, включение в Национальный календарь профилактических прививок вакцинации против ротавируса планируется перенести с 2025 на 2029 год, против ветряной оспы — с 2027 на 2031 год, против ВПЧ — с 2026 на 2027 год, а против менингококка — с 2025 на 2027 год. Эти вакцины должны будут полностью производиться в России.