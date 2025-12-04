Ричмонд
В России могут отсрочить ввод обязательных прививок от некоторых болезней

Власти РФ намерены сдвинуть сроки ввода обязательных прививок россиян от четырех болезней. Об этом, ссылаясь на разработанный министерством здравоохранения проект распоряжения правительства, сообщает РБК.

Источник: Газета.Ру

В документе речь идет о вакцинации против ротавируса, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококка. Так, включение в Национальный календарь профилактических прививок вакцинации против ротавируса планируется перенести с 2025 на 2029 год, против ветряной оспы — с 2027 на 2031 год, против ВПЧ — с 2026 на 2027 год, а против менингококка — с 2025 на 2027 год. Эти вакцины должны будут полностью производиться в России.

2 декабря стало известно, что более 4,6 млн человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье в рамках кампании по вакцинации.