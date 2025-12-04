Адвокат объяснил, как бороться с шумными соседями

«Например, в Москве действует закон “О соблюдении покоя граждан и тишины”. Он устанавливает: дневной период — с 07:00 до 22:00 в будни и до 23:00 в праздничные дни; тихий час — с 13:00 до 15:00; полную тишину по воскресеньям и в нерабочие праздничные дни», — поясняет адвокат.