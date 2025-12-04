Адвокат объяснил, как бороться с шумными соседями

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Единого «закона о тишине» в России не существует, но защитить свой покой от шумных соседей можно, рассказал агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-центр» Станислав Рыбчинский.
В разрешенное время соседи имеют право шуметь — делать ремонт, слушать музыку и т.п. Однако конкретные рамки устанавливает каждый регион отдельно.
«Например, в Москве действует закон “О соблюдении покоя граждан и тишины”. Он устанавливает: дневной период — с 07:00 до 22:00 в будни и до 23:00 в праздничные дни; тихий час — с 13:00 до 15:00; полную тишину по воскресеньям и в нерабочие праздничные дни», — поясняет адвокат.
«Если соседи нарушают тишину в запрещенное время, нужно сразу вызвать полицию, чтобы та зафиксировала административное правонарушение. По прибытии полицейские должны лично убедиться в этом факте. Штраф для нарушителя — от 1 до 3 тысяч рублей», заключил Рыбчинский.