Костин: Спор банков и маркетплейсов напоминает анекдот про нищих

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил спор банков и маркетплейсов с анекдотом о двух нищих, чтобы проиллюстрировать свою позицию о недобросовестной конкуренции.

Выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», Костин рассказал анекдот, в котором один нищий просил у другого доллар, а тот отказывал, ссылаясь на договор с Bank of New York и свое основное занятие — торговлю семечками.

— Он говорит: «У меня договор с Bank of New York, что я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует». Так и здесь, — процитировал Костин.

По мнению главы ВТБ, у каждого бизнеса должна быть своя роль. Он считает, что ситуация, когда цена товара по банковской карте составляет 100 рублей, а при оплате через маркетплейс той же картой — 90 рублей, является недобросовестной конкуренцией и создает неравные условия, передает РБК.

Ранее компания Ozon выступила против идеи пяти российских банков, в рамках которой маркетплейсам запретят предоставлять скидки. Такие меры могут негативно сказаться на миллионах российских покупателей, которые будут вынуждены платить больше.

Глава российского банка «Сбер» Герман Греф в свою очередь считает, что на маркетплейсах необходимо установить равные условия для всех банков. Предоставление скидок только владельцам карт определенного банка создает недопустимое преимущество.

