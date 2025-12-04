Из Алматы в Чэнду без пересадок: когда запускают прямые рейсы

В последние годы экономическое и торговое сотрудничество между провинцией Сычуань и Казахстаном становится все более тесным. Экспортируемые из провинции транспортные средства, кондиционеры и другие товары пользуются популярностью среди жителей Казахстана, а феррохром, цинковый концентрат, ячмень и другие товары из Казахстана также поступают на китайский рынок через Сычуань.