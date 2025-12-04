Стало известно, от чего умерла бывшая возлюбленная Ефремова и Охлобыстина

Алкоголизм стал причиной смерти актрисы Ксении Качалиной. Об этом заявил врач-психиатр и нарколог Василий Шуров.
«Классическая история о женском алкоголизме. На самом деле много таких историй актрис, которые в одиночестве спивались и погибли, всеми заброшенные», — сказал медик в интервью aif.ru.
Эксперт отметил, что история алкоголизма Качалиной была длительной, при этом актриса отказывалась от помощи, в частности, от предложения дочери поместить её в рехаб — клинику, специализирующуюся на избавлении от зависимостей.
Напомним, актриса Ксения Качалина умерла в своей квартире в центре Москвы на 55-м году жизни. Её тело обнаружил бывший муж, Михаил Ефремов, который опекал Ксению после развода.
