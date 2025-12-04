Госдума одобрила в первом чтении эксперимент в сфере ИЖС Московской области

Пилотный режим будет действовать для тех земельных участков, которые приобретут после 1 января 2026 года. Он коснётся наделов, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ) и садоводство.
Согласно инициативе, в течение месяца после совершения покупки новые собственники автоматически получат градостроительный план своего надела. Документ будет направлен через портал «Госуслуги» или электронную почту. В этом плане содержится ключевая информация: действующие ограничения по использованию земли, предельно допустимая высота будущего строения, а также необходимые отступы от границ участка.
Если планируемый дом не будет соответствовать указанным параметрам, кадастровый инженер обязан отказать в подготовке технического плана, который требуется для постановки объекта на кадастровый учёт. Таким образом, новый механизм призван заранее информировать владельцев о строительных нормативах и предотвращать возможные нарушения.
Ранее сообщалось, что Центробанк ужесточит лимиты по ипотеке на ИЖС с 2026 года. Банки будут обязаны соблюдать строгие количественные лимиты по этим сегментам, чтобы снизить риски просрочек у заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. По данным регулятора, что в III квартале 2025 года доля выданных кредитов заёмщикам с предельной долговой нагрузкой выше 80% в сегменте ИЖС составила 29%, а в сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости — 19%.
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.