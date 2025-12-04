Госдума одобрила в первом чтении эксперимент в сфере ИЖС Московской области

Ранее сообщалось, что Центробанк ужесточит лимиты по ипотеке на ИЖС с 2026 года. Банки будут обязаны соблюдать строгие количественные лимиты по этим сегментам, чтобы снизить риски просрочек у заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. По данным регулятора, что в III квартале 2025 года доля выданных кредитов заёмщикам с предельной долговой нагрузкой выше 80% в сегменте ИЖС составила 29%, а в сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости — 19%.