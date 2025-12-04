Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России напомнили о двойной оплате труда в новогодние каникулы

Работа в период новогодних праздников с 31 декабря по 11 января подлежит оплате не менее чем в двойном размере. Об этом сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере.

Работа в период новогодних праздников с 31 декабря по 11 января подлежит оплате не менее чем в двойном размере. Об этом сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«В двойном размере оплачиваются все дни новогодних каникул: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года… Работник, получающий фиксированный оклад, имеет право на двойную оплату в новогодние праздники.», — его слова передает РИА Новости. Машаров подчеркнул, что в случае установления работнику оплаты труда в форме почасовой ставки, выполнение им работы в выходные и нерабочие праздничные дни подлежит оплате в размере не менее двойной часовой ставки.

Ранее в ГД выступали с предложением ввести для российских пенсионеров ежегодную предновогоднюю выплату в размере пяти тысяч рублей. Эта инициатива направлена на повышение качества жизни пенсионеров, с соответствующей инициативой выступал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше