В России напомнили о двойной оплате труда в новогодние каникулы

«В двойном размере оплачиваются все дни новогодних каникул: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года… Работник, получающий фиксированный оклад, имеет право на двойную оплату в новогодние праздники.», — его слова передает РИА Новости. Машаров подчеркнул, что в случае установления работнику оплаты труда в форме почасовой ставки, выполнение им работы в выходные и нерабочие праздничные дни подлежит оплате в размере не менее двойной часовой ставки.