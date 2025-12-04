Мошенники стали использовать новый способ сбора данных россиян

«Правонарушители подобным способом элементарно осуществляют сбор контактов вместо продажи. Так, на некоторых фишинговых ресурсах билетов нет, но мошенники предлагают оставить свои данные (ФИО, телефон) якобы для “обратной связи”, — сказала юрист.