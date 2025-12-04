Росавиация закрыла аэропорт в Калуге

Срочная новость.
В авиагавани Калуги введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Такие меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
