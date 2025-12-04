Клава Кока, IOWA, Валерия и Иосиф Пригожин застряли в одном лифте и спели песню

Популярные исполнители застряли в лифте московского Дома музыки. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ katya_iowa, valeriya.
Для освобождения звёзд потребовалась помощь специалистов-лифтёров. Вместо того, чтобы паниковать, знаменитости устроили импровизированный мини-концерт — на видео попало исполнение песни Валерии «Маленький самолёт».
Спасатели оперативно прибыли на место и открыли двери лифта. Причиной инцидента стал перевес: для одного небольшого лифта восемь человек оказались слишком большой нагрузкой.
Ранее Пригожин призвал народную артистку России Ларису Долину публично прокомментировать ситуацию вокруг её квартиры. Он считает, что всем участникам конфликта следует высказать свои точки зрения в прямом эфире, пригласив независимых юристов для объективной оценки. Он считает, что ни одна из сторон не должна пострадать, и виновные должны понести ответственность, компенсировав убытки пострадавшим.
