Клава Кока, IOWA, Валерия и Иосиф Пригожин застряли в одном лифте и спели песню

Ранее Пригожин призвал народную артистку России Ларису Долину публично прокомментировать ситуацию вокруг её квартиры. Он считает, что всем участникам конфликта следует высказать свои точки зрения в прямом эфире, пригласив независимых юристов для объективной оценки. Он считает, что ни одна из сторон не должна пострадать, и виновные должны понести ответственность, компенсировав убытки пострадавшим.