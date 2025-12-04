В РФ хотят ограничить работу круглосуточных магазинов из-за продажи алкоголя

Власти России рассматривают возможность сокращения времени работы круглосуточных магазинов. По информации «Известий», этот шаг направлен на борьбу с нелегальной продажей алкоголя в ночное время.
Как известно, законопроект уже поступил в Госдуму. В пояснительной записке указано: «Небольшие магазины, работающие в формате “24 часа”, вопреки установленным на федеральном уровне запретам, продолжают незаконно реализовывать алкогольную продукцию в ночное время».
Отмечается, что особенно острая ситуация складывается с небольшими торговыми точками, расположенными в жилых домах. Чтобы продавать алкоголь ночью, владельцы используют разные обходные схемы. Например, оформляют магазин как заведение общепита. Кроме того, некоторые точки продолжают продавать алкоголь ночью, а чек пробивают только утром.
Напомним, большинство российских регионов уже усилили ограничения на продажу алкоголя в рамках закона о борьбе с «наливайками». Однако ограничения в регионах различаются.