Дмитрий Демешин дал старт новогодней акции «Ёлка желаний» в Хабаровском крае

Накануне губернатор Дмитрий Демешин снял с ёлки записки с желаниями 10-летней Оли из ДНР, 12-летней Арины из Комсомольска и 6-летнего Арсения из Советской Гавани.
Напомним, принять участие в акции могут дети с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из малообеспеченных семей.
В этом году в условиях акции появился ряд нововведений. Отменено правило пропуска сезона — теперь загадывать желание можно ежегодно. Также в этом году будет запущен чат-бот «Ёлка желаний» в мессенджере МАХ.