Дмитрий Демешин дал старт новогодней акции «Ёлка желаний» в Хабаровском крае

Наш регион вновь присоединился к всероссийской акции «Ёлка желаний», которая проводится с 2018 года Движением Первых.

Источник: Соцсети

Накануне губернатор Дмитрий Демешин снял с ёлки записки с желаниями 10-летней Оли из ДНР, 12-летней Арины из Комсомольска и 6-летнего Арсения из Советской Гавани.

Напомним, принять участие в акции могут дети с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из малообеспеченных семей.

В этом году в условиях акции появился ряд нововведений. Отменено правило пропуска сезона — теперь загадывать желание можно ежегодно. Также в этом году будет запущен чат-бот «Ёлка желаний» в мессенджере МАХ.