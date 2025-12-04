«Желудок в груди»: врачи Владивостока спасли мужчину с опасной грыжей

Хирурги Краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке выполнили уникальную операцию по устранению гигантской грыжи пищеводного отверстия диафрагмы четвертой степени. Мужчина годами откладывал лечение, но после вмешательства хирургов уже через двое суток смог свободно дышать и есть без мучительной боли, сообщила пресс-служба медучреждения.
«Четвертая степень заболевания характеризуется смещением всех поддиафрагмальных структур в плевральное пространство. Иными словами, желудок пациента полностью находился в его грудной полости. Как следствие — постоянная изжога, отрыжка, затрудненные глотание и дыхание, загрудинные боли. Желудок сдавливал перикард, сердце и легкое, существовал высокий риск ущемления грыжи. Состояние стало для человека мучительным и представляло серьезную угрозу для его жизни», — приводит пресс-служба слова заместителя главного врача по хирургии Андрея Мерена.
Операция длилась более четырех часов и была осложнена спаечным процессом. Хирургам пришлось буквально «вытягивать» увеличенный желудок из грудной полости. Чтобы предотвратить рецидив, пациенту провели лапароскопическую фундопликацию — обернули верхнюю часть желудка вокруг пищевода для его фиксации.
Перед вмешательством врачи тщательно подготовились, чтобы минимизировать риски от сопутствующих заболеваний пациента.
Сейчас состояние прооперированного стабильно, он активно восстанавливается. Для полного возвращения к обычной жизни пациенту необходимо некоторое время соблюдать врачебные рекомендации.
