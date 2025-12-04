«Желудок в груди»: врачи Владивостока спасли мужчину с опасной грыжей

«Четвертая степень заболевания характеризуется смещением всех поддиафрагмальных структур в плевральное пространство. Иными словами, желудок пациента полностью находился в его грудной полости. Как следствие — постоянная изжога, отрыжка, затрудненные глотание и дыхание, загрудинные боли. Желудок сдавливал перикард, сердце и легкое, существовал высокий риск ущемления грыжи. Состояние стало для человека мучительным и представляло серьезную угрозу для его жизни», — приводит пресс-служба слова заместителя главного врача по хирургии Андрея Мерена.