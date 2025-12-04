В жестком лобовом ДТП на красноярской трассе пострадали пять человек

Все случилось 3 декабря утром. 42-летний водитель грузового автомобиля «Газель», двигаясь со стороны Красноярска в условиях ограниченной видимости из-за метели, захотел обогнать фуру и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Фольксваген Тигуан» под управлением 64-летнего мужчины.
В результате серьезные травмы получили водитель кроссовера и четверо его пассажиров, сообщили в ГАИ.
В отношении виновника ДТП, который отделался испугом, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».