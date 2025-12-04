В жестком лобовом ДТП на красноярской трассе пострадали пять человек

Все случилось 3 декабря утром. 42-летний водитель грузового автомобиля «Газель», двигаясь со стороны Красноярска в условиях ограниченной видимости из-за метели, захотел обогнать фуру и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Фольксваген Тигуан» под управлением 64-летнего мужчины.