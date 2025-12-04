Ричмонд
Назначены даты декабрьских выплат в Новосибирске

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области опубликовало график перечисления пенсий и пособий на декабрь 2025 года.

Источник: Freepik

Основная часть начислений пройдет в обычные сроки.

Главное изменение касается пенсионных выплат: поскольку 21 декабря выпадает на выходной, перечисления, назначенные на этот день, перенесены на 19 декабря.

В пресс-службе фонда уточнили, что «детские» выплаты приходят за предыдущий месяц — значит, в начале декабря новосибирские семьи получат деньги за ноябрь. Пенсии же начисляются за текущий месяц.

На 3 декабря запланированы выплаты единого пособия на детей до 17 лет и беременным, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, выплаты на первого ребенка до 3 лет, а также пособия детям военнослужащих-срочников.

5 декабря перечислят ежемесячную выплату из средств маткапитала, 8 декабря — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям. Пенсионные выплаты поступят 11 и 19 декабря.

Начисления будут приходить на банковские карты в течение рабочего дня. В случае задержек получателям рекомендуют обращаться в свой банк или отделение почтовой связи.