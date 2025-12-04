Предновогодний обман: мошенники стали использовать новый способ сбора данных россиян

Мошенники собирают личные данные и контакты россиян на поддельных сайтах, которые маскируются под сервисы продажи билетов на новогодние представления. Об этом РИА Новости рассказала юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
«Правонарушители подобным способом элементарно осуществляют сбор контактов вместо продажи. Так, на некоторых фишинговых ресурсах билетов нет, но мошенники предлагают оставить свои данные (ФИО, телефон) якобы для 'обратной связи'», — поделилась эксперт.
По словам Браун, полученные сведения аферисты затем используют для прямого хищения денег или для кражи другой ценной информации, которая помогает им проводить таргетированные мошеннические атаки.
Ранее стало известно, что телефонные мошенники начали представляться курьерами с доставкой цветов или подарков. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и предлагают принять якобы предназначенный для них подарок. В момент такого телефонного разговора на мобильный телефон абонента начинают поступать смс-сообщения с различными кодами подтверждения.