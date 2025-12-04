Предновогодний обман: мошенники стали использовать новый способ сбора данных россиян

Ранее стало известно, что телефонные мошенники начали представляться курьерами с доставкой цветов или подарков. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и предлагают принять якобы предназначенный для них подарок. В момент такого телефонного разговора на мобильный телефон абонента начинают поступать смс-сообщения с различными кодами подтверждения.