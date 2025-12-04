Россиянам объяснили, когда можно обойтись без лекарств от давления

По словам специалиста, важно учитывать не только показатели тонометра, но и общее состояние человека: есть ли поражение сердца, диабет, ожирение. У мужчин риск осложнений выше, поэтому подход к лечению может отличаться. Но если давление лишь умеренно повышено, врачи сначала рекомендуют заняться образом жизни.