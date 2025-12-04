Россиянам объяснили, когда можно обойтись без лекарств от давления

Многие люди пугаются, увидев повышенные цифры на тонометре, и считают, что им сразу нужны таблетки. Однако в некоторых ситуациях справиться с давлением можно без лекарств, рассказал KP.RU профессор, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета.
По словам специалиста, важно учитывать не только показатели тонометра, но и общее состояние человека: есть ли поражение сердца, диабет, ожирение. У мужчин риск осложнений выше, поэтому подход к лечению может отличаться. Но если давление лишь умеренно повышено, врачи сначала рекомендуют заняться образом жизни.
«Если пациентка женщина и трех перечисленных факторов риска у нее нет, то при умеренно повышенном уровне давления медикаментозную терапию сразу назначать не рекомендуется», — подчеркнул эксперт.
Как отметил Копылов, на нормализацию давления могут повлиять снижение веса, увеличение физической активности, отказ от курения, уменьшение соли в рационе. Эти изменения дают шанс стабилизировать показатели без лекарств в течение 3−6 месяцев. Только если улучшений не происходит, подбирается медикаментозная терапия.
