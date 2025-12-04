Курганцы вспомнили кафе «Огонек», которое закрылось в центре города. Фото

Ранее в Кургане выставили на продажу здание кафе «Сибирские пельмени», работавшего с 1974 года. Также прекратило работу заведение «Мишель», снесли придорожное кафе «Апшерон». За последний год в городе закрылись или сменили формат несколько ресторанов из ‑за роста аренды или продажи помещений.