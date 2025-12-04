Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курганцы вспомнили кафе «Огонек», которое закрылось в центре города. Фото

В Кургане с шестидесятых годов прошлого века работало кафе «Огонек», где люди покупали торты и пирожные. Об этом рассказали горожане.

В кафе в Кургане было самообслуживание.

В Кургане с шестидесятых годов прошлого века работало кафе «Огонек», где люди покупали торты и пирожные. Об этом рассказали горожане.

«Кафе находилось в центре города рядом с кинотеатром “Россия”. В кафе впервые многие купили торт “птичье молоко”. В 90- годы там уже наливали вино», — вспоминают жители в паблике «Старый Курган» в соцсети «ВКонтакте». Затем заведение закрылось.

Кафе «Огонек» в Кургане.

Ранее в Кургане выставили на продажу здание кафе «Сибирские пельмени», работавшего с 1974 года. Также прекратило работу заведение «Мишель», снесли придорожное кафе «Апшерон». За последний год в городе закрылись или сменили формат несколько ресторанов из ‑за роста аренды или продажи помещений.