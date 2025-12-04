Курганцы вспомнили кафе «Огонек», которое закрылось в центре города. Фото

В кафе в Кургане было самообслуживание.
В Кургане с шестидесятых годов прошлого века работало кафе «Огонек», где люди покупали торты и пирожные. Об этом рассказали горожане.
«Кафе находилось в центре города рядом с кинотеатром “Россия”. В кафе впервые многие купили торт “птичье молоко”. В 90- годы там уже наливали вино», — вспоминают жители в паблике «Старый Курган» в соцсети «ВКонтакте». Затем заведение закрылось.
Кафе «Огонек» в Кургане.
Ранее в Кургане выставили на продажу здание кафе «Сибирские пельмени», работавшего с 1974 года. Также прекратило работу заведение «Мишель», снесли придорожное кафе «Апшерон». За последний год в городе закрылись или сменили формат несколько ресторанов из ‑за роста аренды или продажи помещений.