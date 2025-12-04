В Дубае открылся рекордный чемпионат мира IBA по боксу

Впервые IBA проводит масштабный Фестиваль бокса, объединяющий не только сам чемпионат, но и Международный боксёрский форум, Конгресс организации, а также вечер профессиональных поединков IBA.Pro.
ЧМ бьёт рекорды как по количеству участников, так и по размеру призового фонда. За награды поборются 548 спортсменов из 118 стран. Общий призовой фонд в 8,32 миллиона долларов является беспрецедентным рекордом для любительского бокса. Победители в своих весовых категориях получат по 300 тысяч долларов, причём впервые премии будут распределены между спортсменами, их тренерами (25%) и национальными федерациями (также 25%).
Церемония открытия прошла 2 декабря, в Национальный день ОАЭ, на Дубайской теннисной арене. Перед зрителями выступили американский рэпер Рик Росс и российский певец Егор Крид. Итальянская исполнительница Бенедетта Каретта и легенда ринга Рой Джонс-младший также представили свои музыкальные номера.
«Поздравляю всех наших спортсменов, тренеров, национальные федерации и всех болельщиков с настоящим праздником бокса, который открылся в Дубае. Это исторический день для мирового бокса и для каждого из нас. Желаю всем успехов на ринге — пусть победят сильнейшие», — сказал президент IBA Умар Кремлёв.
Трогательным моментом вечера стало выступление дочери легендарного боксера Мохаммеда Али Рашеды, которая призналась, что гордится тем, что IBA продолжает наследие её великого отца, основанное на уважении, смелости и честных возможностях для спортсменов.
Чемпионат будет проходить в Дубае до 13 декабря.
