В Дубае открылся рекордный чемпионат мира IBA по боксу

ЧМ бьёт рекорды как по количеству участников, так и по размеру призового фонда. За награды поборются 548 спортсменов из 118 стран. Общий призовой фонд в 8,32 миллиона долларов является беспрецедентным рекордом для любительского бокса. Победители в своих весовых категориях получат по 300 тысяч долларов, причём впервые премии будут распределены между спортсменами, их тренерами (25%) и национальными федерациями (также 25%).