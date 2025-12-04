Росреестр отказался проверять бабушек, которые обманывают по «схеме Долиной»

Росреестр заявил, что внесение в закон требования об обязательной проверке состояния здоровья продавца жилья перед сделкой противоречит Конституции России. Речь идет о доступе к сведениям об учете граждан в психоневрологических и наркологических диспансерах. Об этом говорится в официальном ответе службы на запрос председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.