Росреестр отказался проверять бабушек, которые обманывают по «схеме Долиной»

В Росреестре напомнили о Конституционных правах бабушек-скамщиц, которые обманывают россиян на квартиры.
Росреестр заявил, что внесение в закон требования об обязательной проверке состояния здоровья продавца жилья перед сделкой противоречит Конституции России. Речь идет о доступе к сведениям об учете граждан в психоневрологических и наркологических диспансерах. Об этом говорится в официальном ответе службы на запрос председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
«Дополнение законодательства Российской Федерации нормами, предусматривающими обязательные проверки со стороны [Росреестра] информации о состоянии здоровья продавца (данные об учетных записях в психоневрологическом и наркологическом диспансере), не поддерживается», — сообщили в ведомстве, передает РБК. В Росреестре указали, что сведения о здоровье гражданина составляют врачебную тайну, защита которой гарантируется ч. 1 ст. 23 Конституции РФ как элемент права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Скандал, связанный с квартирой певицы Ларисы Долиной, впервые получил широкий общественный резонанс в 2024 году и вновь обострился в 2025-м. По словам артистки, она рассталась с недвижимостью под воздействием мошенников. Впоследствии через суд ей удалось вернуть квартиру в Хамовниках.
В результате добросовестный приобретатель, Полина Лурье, лишилась и жилья, и уплаченных средств, что вызвало резкую негативную реакцию в обществе в адрес Долиной. Совокупный охват публикаций и материалов, посвященных этому делу, приблизился к отметке в 100 млн просмотров. Верховный суд усмотрел нарушения в решениях нижестоящих инстанций и затребовал материалы дела, касающегося оспаривания сделки купли-продажи спорной квартиры. Юристы считают, что «схема Долиной» действует в России давно.