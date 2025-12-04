Красноярский ХК «Енисей» одержал победу над «Волгой»

3 декабря красноярский «Енисей» в гостях разгромил ульяновскую «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча завершилась со счетом 1:6 в пользу сибиряков.
В составе нашей команды отличились Всеволод Евсеев (дважды), Сергей Ломанов, Егор Дашков, Платон Кузьменко и Коломейцев Кирилл. Таким образом, красноярцы занимают восьмое место в турнирной таблице Суперлиги, набрав шесть баллов.
— «Енисей» выглядел лучше, чем в матчах, которые играли дома. И в обороне, и в атаке, — говорит главный тренер «Енисея» Виталий Ануфриенко.
