Красноярский ХК «Енисей» одержал победу над «Волгой»

Хоккеисты красноярского «Енисея» в гостях разгромили «Волгу».

Источник: Комсомольская правда

3 декабря красноярский «Енисей» в гостях разгромил ульяновскую «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча завершилась со счетом 1:6 в пользу сибиряков.

В составе нашей команды отличились Всеволод Евсеев (дважды), Сергей Ломанов, Егор Дашков, Платон Кузьменко и Коломейцев Кирилл. Таким образом, красноярцы занимают восьмое место в турнирной таблице Суперлиги, набрав шесть баллов.

— «Енисей» выглядел лучше, чем в матчах, которые играли дома. И в обороне, и в атаке, — говорит главный тренер «Енисея» Виталий Ануфриенко.

Ранее мы писали, что красноярский «Сокол» переиграл «СКА-ВМФ» в серии буллитов.