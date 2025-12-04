Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве прошёл форум «Революция в продажах: e-com, marketplaces, retail & services»

В российской столице 25 ноября состоялся бизнес-форум «Революция в продажах: e-com, marketplaces, retail & services», собравший ключевых игроков отрасли электронной коммерции. Представители малого бизнеса, брендов, специалисты по продвижению, аналитике и управлению продажами обменялись опытом и обсудили актуальные тенденции рынка.

Источник: Life.ru

Участники форума рассмотрели вопросы трансформации маркетплейсов, адаптации к изменяющимся правилам платформ, оптимизации процессов и поиска новых точек роста. Особое внимание было уделено инструментам аналитики и управлению ценообразованием. На площадке LOFT#3 выступили более 40 экспертов, представлявших Ozon, Wildberries, Авито, Магнит Маркет и другие компании.

Руководитель отдела ведения клиентов Markway Анастасия Малярова отметила, что современные технологии делают продажи более предсказуемыми и управляемыми.

«Современные технологии делают продажи предсказуемыми и управляемыми. E-commerce и маркетплейсы упрощают путь клиента и повышают качество сервиса, а аналитика помогает точно видеть потребности, вовремя исправлять ошибки и усиливать процессы. В итоге бизнес растёт быстрее, а доверие клиентов становится устойчивее», — отметила она.

По итогам форума участники получили прикладные знания и возможность прямого общения с экспертами.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше