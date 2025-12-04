В Москве прошёл форум «Революция в продажах: e-com, marketplaces, retail & services»

Участники форума рассмотрели вопросы трансформации маркетплейсов, адаптации к изменяющимся правилам платформ, оптимизации процессов и поиска новых точек роста. Особое внимание было уделено инструментам аналитики и управлению ценообразованием. На площадке LOFT#3 выступили более 40 экспертов, представлявших Ozon, Wildberries, Авито, Магнит Маркет и другие компании.
Руководитель отдела ведения клиентов Markway Анастасия Малярова отметила, что современные технологии делают продажи более предсказуемыми и управляемыми.
«Современные технологии делают продажи предсказуемыми и управляемыми. E-commerce и маркетплейсы упрощают путь клиента и повышают качество сервиса, а аналитика помогает точно видеть потребности, вовремя исправлять ошибки и усиливать процессы. В итоге бизнес растёт быстрее, а доверие клиентов становится устойчивее», — отметила она.
По итогам форума участники получили прикладные знания и возможность прямого общения с экспертами.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.