Три аэропорта в Хабаровском крае закрыты из-за погодных условий

Сегодня до 13:00 закрыты аэропорты Николаевска-на-Амуре и Чегдомына. В Николаевском районе сильная метель и ограниченная видимость не позволяют очистить от снега взлетно-посадочную полосу. Рейсы 401 и 402 за 28 и 29 ноября из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены на 5 декабря по метеоусловиям Охотска: сильный боковой ветер. Вылет из краевого центра — завтра в 09.20 и 09.30.