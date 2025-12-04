Три аэропорта в Хабаровском крае закрыты из-за погодных условий

С утра 4 декабря в Хабаровском крае на приём и отправку самолётов закрыты аэропорты Аяна, Чегдомына и Николаевска-на-Амуре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сегодня до 13:00 закрыты аэропорты Николаевска-на-Амуре и Чегдомына. В Николаевском районе сильная метель и ограниченная видимость не позволяют очистить от снега взлетно-посадочную полосу. Рейсы 401 и 402 за 28 и 29 ноября из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены на 5 декабря по метеоусловиям Охотска: сильный боковой ветер. Вылет из краевого центра — завтра в 09.20 и 09.30.
В Верхнебуреинском районе ожидают возобновления рейсов после очистки взлетно-посадочной полосы.
Аэропорт Чегдомына закрыт до 13:00 для приёма и отправления воздушных судов. Причина — расчистка взлетно-посадочной полосы от снега. Аэропорт «Мунук» в Аяне закрыт до 08:00 5 декабря.
Из-за задержки рейсов вылета ожидают более 400 пассажиров «ХабАвиа». Авиакомпания делает все возможное для обеспечения пассажиров питанием и размещения их в гостиницах с соблюдением требований Федеральных авиационных правил. При улучшении погодных условий «Хабаровские авиалинии» незамедлительно приступят к выполнению рейсов. Их задержка вызвана циклонами и снегопадами в конце ноября — начале декабря и снегочистительными работами в аэропортах Хабаровского края.