Пассажиры Red Wings рассказали о сильном запахе керосина перед экстренной посадкой

По словам одного из пассажиров, Романа, запах керосина был сильным и необычным. Самолет провел около часа, выжигая топливо над Московской областью, перед тем как совершить посадку. Пассажиры отметили, что при посадке самолет сильно тряхнуло, некоторые сообщали о виде пламени, вырывающегося из двигателя, однако паники на борту не было.