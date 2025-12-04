Ричмонд
Пассажиры Red Wings рассказали о сильном запахе керосина перед экстренной посадкой

Пассажиры рейса самолета Boeing 777 авиакомпании Red Wings, следовавшего рейсом WZ-3097 из Москвы на Пхукет, экстренно совершившего посадку в аэропорту Домодедово, рассказали, что почувствовали сильный запах керосина перед взлетом.

После вылета, примерно через 30 минут полета, командир воздушного судна объявил о технических неполадках и необходимости возвращения в аэропорт.

По словам одного из пассажиров, Романа, запах керосина был сильным и необычным. Самолет провел около часа, выжигая топливо над Московской областью, перед тем как совершить посадку. Пассажиры отметили, что при посадке самолет сильно тряхнуло, некоторые сообщали о виде пламени, вырывающегося из двигателя, однако паники на борту не было.

В настоящее время технические службы обследуют самолет для выяснения причин поломки. Информации о пострадавших нет. Пассажиров, оказавшихся в данной ситуации, разместят в гостиницах в ожидании следующего рейса, передает Telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось, что самолет вылетел из столичного аэропорта Домодедово в 21:19, хотя взлет был назначен на 20:55. Спустя некоторое время пилоты включили код 7700 — сигнал тревоги.