В Иркутске пройдут всероссийские соревнования по конькобежному спорту

Спортивное событие состоится в Ледовом дворце «Байкал».

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 4 декабря. В Иркутске 6 и 7 декабря состоятся всероссийские соревнования (16+) по конькобежному спорту. Спортивное событие пройдет в Ледовом дворце «Байкал». Ожидается, что участие в турнире примут около 350 спортсменов из Иркутской, Томской областей, Красноярского, Забайкальского, Алтайского краев и Еврейской автономной области.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, в состязаниях будут представлены несколько возрастных групп: юноши и девушки 16−17 лет, юниоры и юниорки 18−19 лет, а также мужчины и женщины от 20 лет и старше. Среди участников — воспитанники двух областных спортивных школ олимпийского резерва.

«В ближайшие выходные дни мы приглашаем болельщиков поддержать спортсменов», — отметил заместитель министра спорта Приангарья Владимир Удовенко.

Программа первого дня включает забеги на дистанциях 500 и 1500 метров для всех возрастных категорий. Также пройдут масс-старты на 10 кругов для юниоров и юношеских групп, и на 16 кругов — для мужчин и женщин.

Во второй день участники выступят на дистанции 1000 метров. Забеги на 3000 метров запланированы для юношей, девушек, юниоров, юниорок и женщин, а на дистанции 5000 метров — для мужчин.

Дополнительно в рамках мероприятия выйдут на лед самые юные спортсмены — мальчики и девочки 9−11 лет, а также юноши и девушки 12−13 лет. Старт соревнований запланирован на 9.00.