В Иркутске пройдут всероссийские соревнования по конькобежному спорту

Как отметили в пресс-службе правительства региона, в состязаниях будут представлены несколько возрастных групп: юноши и девушки 16−17 лет, юниоры и юниорки 18−19 лет, а также мужчины и женщины от 20 лет и старше. Среди участников — воспитанники двух областных спортивных школ олимпийского резерва.