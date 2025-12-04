Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У побережья Курил зафиксировали ощущаемое землетрясение

Эпицентр землетрясения находился примерно в 79 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска.

Источник: Аргументы и факты

У побережья Курильских островов было зарегистрировано землетрясение силой 4,6. По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», подземные толчки могли ощущаться жителями Северо-Курильска.

Специалисты отмечают, что интенсивность сотрясений в населённом пункте могла достигать 3−4 баллов. Это относится к категории ощутимых, но не представляющих серьёзной опасности для зданий.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 79 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска, очаг залегал на глубине около 12 километров.

Ранее землетрясение магнитудой 6,5 произошло у западного побережья индонезийской провинции Северная Суматра. Эпицентр находился на глубине 10 км.