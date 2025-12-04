У побережья Курил зафиксировали ощущаемое землетрясение

У побережья Курильских островов было зарегистрировано землетрясение силой 4,6. По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», подземные толчки могли ощущаться жителями Северо-Курильска.
Специалисты отмечают, что интенсивность сотрясений в населённом пункте могла достигать 3−4 баллов. Это относится к категории ощутимых, но не представляющих серьёзной опасности для зданий.
Эпицентр землетрясения находился примерно в 79 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска, очаг залегал на глубине около 12 километров.
Ранее землетрясение магнитудой 6,5 произошло у западного побережья индонезийской провинции Северная Суматра. Эпицентр находился на глубине 10 км.