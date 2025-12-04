Детсад в Охотске после двухдневного перерыва возобновил работу

В Охотске коммунальщики устранили аварию на теплосетях в районе детского сада № 4 «Ромашка». Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», на это ушло более суток.
Напомним, порыв был обнаружен вечером 1 декабря. Специалисты теплоснабжающей организации АО «Теплоэнергосервис» сразу приступили к ремонтным работам. Из-за приостановки подачи теплоносителя было принято решение временно закрыть детский сад.
Ситуация находилась на личном контроле главы округа Максима Климова.
Как сообщили в администрации Охотского округа, ремонт был завершен вчера в первой половине дня, и в дошкольное учреждение возобновилась подача тепла.
Между тем коллектив детского сада «Ромашка» не сидел без дела, а в течение всего этого времени украшал здание к Новому году. Поэтому сегодня дошкольников ожидал настоящий сюрприз.