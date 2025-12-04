Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детсад в Охотске после двухдневного перерыва возобновил работу

Аварию на теплосетях устраняли более суток.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Охотске коммунальщики устранили аварию на теплосетях в районе детского сада № 4 «Ромашка». Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», на это ушло более суток.

Напомним, порыв был обнаружен вечером 1 декабря. Специалисты теплоснабжающей организации АО «Теплоэнергосервис» сразу приступили к ремонтным работам. Из-за приостановки подачи теплоносителя было принято решение временно закрыть детский сад.

Ситуация находилась на личном контроле главы округа Максима Климова.

Как сообщили в администрации Охотского округа, ремонт был завершен вчера в первой половине дня, и в дошкольное учреждение возобновилась подача тепла.

Между тем коллектив детского сада «Ромашка» не сидел без дела, а в течение всего этого времени украшал здание к Новому году. Поэтому сегодня дошкольников ожидал настоящий сюрприз.