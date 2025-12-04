Ричмонд
Россиянам хотят отсрочить прививки от четырех болезней

В России планируют сдвинуть на более поздний срок включение в календарь прививок от менингококка, ветрянки, вируса папилломы человека (ВПЧ) и ротавируса. Об этом рассказали источники.

Сроки вакцинации собираются сдвинуть.

«Планируется сдвинуть сроки включения в Национальный календарь прививок вакцин от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции», — передает РБК со ссылкой на свои источники. Уточняется, что обязательное вакцинирование против ротавируса переносится с 2025 на 2029 год, против ветряной оспы — с 2027 на 2031 год, против ВПЧ — с 2026 на 2027 год, а против менингококка — с 2025 на 2027 год.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщал, что отечественную вакцину от менингококковой инфекции планируют включить в нацкалендарь в 2027 году после успешных клинических исследований и увеличения производства. Тогда подчеркивалось, что эта мера входит в проект «Санитарный щит», в рамках которого также разрабатываются российские вакцины от ветрянки с запуском производства к 2026−2027 годам.