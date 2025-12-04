Умеренный холод, на севере снег: погода в Хабаровском крае 4 декабря

В Комсомольске-на-Амуре днём −19…-17 градусов, к ночи похолодает до −24…-22 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9−14 м/с.
В Бикине днём −16…-14 градусов. Без существенных осадков. Ветер западный, 6−11 м/с.
В Вяземском днём −18…-16 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.
В Советской Гавани днём −9…-11 градусов, к ночи похолодает до −17…-15 градусов. Без существенных осадков. Ветер западный, 9−14 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём −12…-10 градусов, к ночи похолодает до −16…-14. Снег на протяжении дня. Ветер юго-западный, 9−14 м/с, порывы 15−20 м/с.
В Охотске днём −5…-3 градуса. Снег. Ветер северный, 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с.