Умеренный холод, на севере снег: погода в Хабаровском крае 4 декабря

В Хабаровске днём −18…-16 градусов, к ночи похолодает до −19…-17 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9−14 м/с.

Источник: Аргументы и факты

В Комсомольске-на-Амуре днём −19…-17 градусов, к ночи похолодает до −24…-22 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9−14 м/с.

В Бикине днём −16…-14 градусов. Без существенных осадков. Ветер западный, 6−11 м/с.

В Вяземском днём −18…-16 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Советской Гавани днём −9…-11 градусов, к ночи похолодает до −17…-15 градусов. Без существенных осадков. Ветер западный, 9−14 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём −12…-10 градусов, к ночи похолодает до −16…-14. Снег на протяжении дня. Ветер юго-западный, 9−14 м/с, порывы 15−20 м/с.

В Охотске днём −5…-3 градуса. Снег. Ветер северный, 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с.