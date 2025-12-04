Трамп: Зеленский упустил шанс на мир, теперь Украина в худшем положении

— Я сказал (Зеленскому — прим. «ВМ»), что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования, но они по своей мудрости решили этого не делать. Многие вещи сейчас против него, — заявил Трамп в Белом доме.