Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Зеленский упустил шанс на мир, теперь Украина в худшем положении

Президент США Дональд Трамп заявил, что условия урегулирования конфликта на Украине для Киева значительно ухудшились с февраля прошлого года, когда он встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп заявил, что условия урегулирования конфликта на Украине для Киева значительно ухудшились с февраля прошлого года, когда он встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По мнению Трампа, тогда момент был более благоприятным для достижения соглашения, а Киев «от большого ума» отказался от этой возможности.

— Я сказал (Зеленскому — прим. «ВМ»), что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования, но они по своей мудрости решили этого не делать. Многие вещи сейчас против него, — заявил Трамп в Белом доме.

Еще в феврале на встрече с Зеленским он подчеркивал, что у Киева «нет козырей» для успешных переговоров с Россией. Трамп считает, что, проигнорировав его совет, украинские власти поставили себя в более невыгодное положение, передает ТАСС.

Ранее политолог Владимир Карасев заявил, что отмена встречи президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом в Брюсселе связана с тем, что команда американского лидера Дональда Трампа больше не видит в нем перспективного партнера.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше