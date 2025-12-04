Трамп: Зеленский упустил шанс на мир, теперь Украина в худшем положении

Президент США Дональд Трамп заявил, что условия урегулирования конфликта на Украине для Киева значительно ухудшились с февраля прошлого года, когда он встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
По мнению Трампа, тогда момент был более благоприятным для достижения соглашения, а Киев «от большого ума» отказался от этой возможности.
— Я сказал (Зеленскому — прим. «ВМ»), что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования, но они по своей мудрости решили этого не делать. Многие вещи сейчас против него, — заявил Трамп в Белом доме.
Еще в феврале на встрече с Зеленским он подчеркивал, что у Киева «нет козырей» для успешных переговоров с Россией. Трамп считает, что, проигнорировав его совет, украинские власти поставили себя в более невыгодное положение, передает ТАСС.
Ранее политолог Владимир Карасев заявил, что отмена встречи президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом в Брюсселе связана с тем, что команда американского лидера Дональда Трампа больше не видит в нем перспективного партнера.