В Красноярске отремонтировали 13 пешеходных лестниц

Один из самых крупных объектов — лестница с пандусом на улице Можайского. Конструкция выполнена из решётчатого настила — такое решение сочетает в себе прочную металлическую основу, противоскользящую поверхность и высокую устойчивость к внешним воздействиям.
Металлическая лестница с аппарелями появилась и на улице Мирошниченко. А во дворе дома № 6 по улице Борисевича для устранения аварийного состояния лестничного схода разобрали часть подпорной стены и заменили ее на габионы, а старую железобетонную лестницу — на металлическую.
Для обеспечения пешеходной доступности в районе новой школы на проспекте Молодежный, 17 сделали асфальтобетонный пандус.
Также рабочие привели в порядок лестницы по следующим адресам: улица Северо-Енисейская, 52; Лиды Прушинской, 5а; Норильская, 3; 40 лет Победы, 20; Бограда, 21; Александра Матросова, 2а; Можайского, 21а; Энергетиков, 35 и Марковского, 80. Где-то вместо заасфальтированных ступенек сделали бетонные и оборудовали их противоскользящим резиновым покрытием, на других объектах обновили аварийные ступени, также в дополнение установили новые металлические поручни и аппарели.
«Работы велись по двум муниципальным контрактам, на сегодняшний день они полностью завершены. Объем финансирования составил почти 35 млн рублей. Оплату подрядчики получат после проверки качества выполнения работ, — рассказали в мэрии. — Планомерная работа по восстановлению лестниц и пандусов в городе будет продолжена в следующем году — пока в планах 8 лестничных сходов, в ближайшее время специалисты подготовят проекты по их ремонту».