В Красноярске отремонтировали 13 пешеходных лестниц

«Работы велись по двум муниципальным контрактам, на сегодняшний день они полностью завершены. Объем финансирования составил почти 35 млн рублей. Оплату подрядчики получат после проверки качества выполнения работ, — рассказали в мэрии. — Планомерная работа по восстановлению лестниц и пандусов в городе будет продолжена в следующем году — пока в планах 8 лестничных сходов, в ближайшее время специалисты подготовят проекты по их ремонту».