Прилет шести рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

Также отменили прилет рейса из Иркутска, который должен был прибыть в 17:05.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 4 декабря, в новосибирском аэропорту Толмачево задерживаются несколько прибывающих рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Рейс из Улан-Удэ задерживается на 45 минут, из Якутска — на 1 час 25 минут. Самолёт из Магадана прибудет на 59 минут позже, а из Южно-Сахалинска — на 15 минут. Два рейса из Пхукета также опаздывают: первый на 37 минут, второй — на 16 минут.

Отменены прилет рейса из Иркутска, который должен был прибыть в 17:05, и вылет из Новосибирска в Иркутск по расписанию на 11:30.