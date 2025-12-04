Ричмонд
Житель Хабаровского края не смог «откосить» от армии по одышке через суд

Требование признать призыв незаконным отклонено, и мужчина пойдёт служить.

Источник: Freepik

В Бикине суд оставил в силе решение о призыве на срочную службу гражданина, который утверждал, что страдает одышкой и ему неправильно оценили состояние здоровья. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Истец Е. настаивал, что медкомиссия не внесла его жалобы на затруднённое дыхание в документы и приняла решение об отправке в армию без полного рассмотрения состояния здоровья. Он подал иск, в котором требовал признать призыв незаконным.

Суд установил, что на момент заседания гражданин был признан годным к службе, а его жалобы не подтвердились медицинскими данными. Также отмечено, что он не обращался за независимой военно-врачебной экспертизой.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска. Решение вступило в законную силу.