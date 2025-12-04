Экс-замминистра транспорта вынесли приговор за взятку в 57 млн рублей в Хабаровске

Следствием и судом установлено, что в период с 2021 по 2023 год бывший чиновник получил взятку от представителя коммерческого предприятия за способствование победе в предстоящих закупочных процедурах и заключению государственных контрактов на выполнение ремонта автомобильных дорог в ряде населенных пунктов Хабаровского края. Из общей суммы, предполагавшейся к получению взятки в размере 57 млн рублей, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства получил более 29 млн рублей деньгами, а также 47 тысяч рублей в виде незаконного оказания услуг имущественного характера.