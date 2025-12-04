Экс-замминистра транспорта вынесли приговор за взятку в 57 млн рублей в Хабаровске

Бывшему заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края и местному предпринимателю вынесен обвинительный приговор за взяточничество, сообщает МУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
«Собранные следственным управлением СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), и представителя коммерческой организации, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностном улицу в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что в период с 2021 по 2023 год бывший чиновник получил взятку от представителя коммерческого предприятия за способствование победе в предстоящих закупочных процедурах и заключению государственных контрактов на выполнение ремонта автомобильных дорог в ряде населенных пунктов Хабаровского края. Из общей суммы, предполагавшейся к получению взятки в размере 57 млн рублей, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства получил более 29 млн рублей деньгами, а также 47 тысяч рублей в виде незаконного оказания услуг имущественного характера.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю.
В ходе следствия в отношении бывшего должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, взяткодатель находился под домашним арестом. По ходатайству следователя судом наложен арест на жилые и нежилые помещения фигурантов, а также их транспортные средства.
Приговором суда взяткополучателю назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 114 млн рублей, а также запрета занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года. Второму осужденному — в виде штрафа в размере 2,2 млн рублей.