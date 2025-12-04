Жители Хабаровского края осваивают «дальневосточные гектары» под бизнес и жилье

В Хабаровском крае программа «Дальневосточный гектар» набирает обороты: на сегодняшний день жителям региона выдано уже 15 тысяч земельных участков. Более 4,7 тысячи человек оформили свои наделы в собственность, используя их для строительства домов, ведения сельского хозяйства и открытия бизнеса. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как рассказали в краевом министерстве имущества, самым популярным направлением остается индивидуальное жилищное строительство. Это выгодно сочетается с программой «Дальневосточная ипотека» со ставкой всего 2% годовых. Также граждане активно берут землю для личного подсобного хозяйства, садоводства и предпринимательства. Государство пошло навстречу инициативным людям: если первые участки осваивались успешно, то предприниматели получили право оформить дополнительные гектары для развития дела.
Ярким примером стала жительница Вяземского Анна Ренкас, которая в 2024 году взяла участок и построила на нем социальную аптеку для всего района, оснастив ее современным оборудованием. Еще одна семья Чемичевых из того же города, взяв несколько участков общей площадью 3,6 гектара, организовала фермерское хозяйство по выращиванию клубники, овощей и фруктов. Глава семьи Геннадий Чемичев, ветеран специальной военной операции, также воспользовался мерой господдержки — получил грант «Агромотиватор» на развитие своего дела.
«Мы брали надел в 2019 году, чтобы заняться личным подсобным хозяйством. Процедурно не было никаких проблем и бюрократических проволочек. Затем провели электричество, расчистили территорию и посадили клубнику. Для развития нам нужна была ещё земля и средства на строительство теплиц, чтобы увеличить урожай и период его сбора. В итоге мы смогли построить две теплицы. Теперь занялись еще и выращиванием фруктов, овощей, посадили капусту, помидоры, сладкий перец», — поделился Геннадий Чемичев.
Министерство рекомендует оформлять землю именно в собственность, что дает гарантии долгосрочного использования. Сделать это можно через Федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.РФ», где в разделе «Мой участок» можно выбрать форму права и прикрепить документы. При возникновении вопросов работает горячая линия.
Программа, курируемая вице-премьером Юрием Трутневым и одобренная президентом Владимиром Путиным, действует с 2016 года, а с 2021 года распространилась и на Арктику. По данным Минвостокразвития, всего на Дальнем Востоке выдано уже более 127 тысяч участков площадью более 105 тысяч гектаров, а участниками программы стали свыше 157 тысяч человек. На четыре субъекта ДФО — Приморский и Хабаровский края, Республику Саха (Якутия), Сахалинску область — приходится 70,7% заключенных договоров безвозмездного пользования ДФО. В Арктической зоне землю по программе уже получили 10 200 человек.