Жители Хабаровского края осваивают «дальневосточные гектары» под бизнес и жилье

Программа, курируемая вице-премьером Юрием Трутневым и одобренная президентом Владимиром Путиным, действует с 2016 года, а с 2021 года распространилась и на Арктику. По данным Минвостокразвития, всего на Дальнем Востоке выдано уже более 127 тысяч участков площадью более 105 тысяч гектаров, а участниками программы стали свыше 157 тысяч человек. На четыре субъекта ДФО — Приморский и Хабаровский края, Республику Саха (Якутия), Сахалинску область — приходится 70,7% заключенных договоров безвозмездного пользования ДФО. В Арктической зоне землю по программе уже получили 10 200 человек.