Шумных соседей суд в Хабаровске обязал сделать звукоизоляцию

В Хабаровске суд обязал шумных жильцов в течение 61 дня провести звукоизоляцию пола, чтобы больше не мешать соседке снизу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Жительница Краснофлотского района обратилась в суд с иском к соседям с верхнего этажа и предоставила аудиозаписи шума. По ее словам, уже три года она не может спокойно отдыхать, потому что жильцы используют приборы и громко говорят. И все шумы только усилились после того, как в квартире сделали ремонт. Из-за громких звуков хабаровчанка стала болеть.