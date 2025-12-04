Шумных соседей суд в Хабаровске обязал сделать звукоизоляцию

В Хабаровске суд обязал шумных жильцов в течение 61 дня провести звукоизоляцию пола, чтобы больше не мешать соседке снизу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Жительница Краснофлотского района обратилась в суд с иском к соседям с верхнего этажа и предоставила аудиозаписи шума. По ее словам, уже три года она не может спокойно отдыхать, потому что жильцы используют приборы и громко говорят. И все шумы только усилились после того, как в квартире сделали ремонт. Из-за громких звуков хабаровчанка стала болеть.
Экспертиза показала, что уровень шума в квартире горожанки действительно превышает нормативный. Соседи эксперта не пустили, а в суде сказали, что претензии нужно предъявлять не им, а застройщику.
— Эксперт сделал вывод, что выполнение шумоизоляции потолка в квартире истца нецелесообразно, поскольку источник шума находится в вышерасположенной квартире. Судом на ответчика возложена обязанность привести звукоизоляцию конструкций полов во всех помещениях жилой квартиры в соответствии с требованиями строительных норм и правил. В случае если решение суда не будет исполнено в течении 61 дня, то в пользу истца с ответчика будет взыскиваться неустойка в размере 50 рублей за каждый день неисполнения решения суда, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
