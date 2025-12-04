Ричмонд
Почти тысяча пожаров за три месяца: МЧС Омской области назвало причины трагедий

С сентября по ноябрь 2025 года спасены 76 человек, но погибли 29 — в том числе один ребенок.

За осенний период 2025 года — с сентября по ноябрь — на территории Омской области зарегистрировано 975 пожаров. Спасатели МЧС России оперативно реагировали на каждый вызов и сумели спасти 76 человек. Однако в огне погибли 28 взрослых и один ребёнок, ещё 32 человека получили травмы. Статистикой поделились в МЧС России по Омской области.

По данным ведомства, наибольшее число возгораний произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Значительная часть пожаров связана с нарушениями при эксплуатации электрооборудования и печного отопления. Также зафиксированы случаи возгорания автотранспорта.

Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области, полковник внутренней службы Юлия Дойникова, напомнила жителям о простых, но критически важных мерах предосторожности.

«При обращении с огнём обязательно проявляйте осторожность — никогда не оставляйте открытый огонь без присмотра. Печи должны быть в исправном состоянии, топить их рекомендуется несколько раз в день, прекращая за три часа до сна. Перед печью обязательно укладывают металлический предтопочный лист размером не менее 50 на 70 сантиметров», — пояснила она.

Также эксперт подчеркнула необходимость не перегружать электросеть, отключать приборы от розеток в отсутствие необходимости и, в первую очередь, установить в доме автономный дымовой извещатель и огнетушитель.

«Извещатель вовремя подаст звуковой сигнал и даст шанс либо потушить возгорание на ранней стадии, либо безопасно покинуть помещение. Огнетушитель поможет локализовать пламя в первые минуты. Эти простые шаги спасают жизни», — добавила Дойникова.

МЧС призывает всех жителей Омской области соблюдать правила пожарной безопасности — особенно в холодное время года, когда нагрузка на отопительные и электрические системы возрастает.

