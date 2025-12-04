Почти тысяча пожаров за три месяца: МЧС Омской области назвало причины трагедий

«При обращении с огнём обязательно проявляйте осторожность — никогда не оставляйте открытый огонь без присмотра. Печи должны быть в исправном состоянии, топить их рекомендуется несколько раз в день, прекращая за три часа до сна. Перед печью обязательно укладывают металлический предтопочный лист размером не менее 50 на 70 сантиметров», — пояснила она.