Диетолог назвала причины пить воду вместо чая в холодное время

Зимой многие из нас выбирают горячий чай, чтобы согреться, но теплую воду ничто не заменит. Именно она помогает поддерживать иммунитет и предотвращает обезвоживание, которое зимой возникает чаще, чем кажется. Об этом KP.RU рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.
«Только пить надо обычную воду комнатной температуры. Ведь большая часть напитков (чай, особенно травяной, кофе) обладают мочегонным эффектом, а значит, способствуют выводу воды в большем количестве. А водяной баланс нужно восполнять, иначе организм начнет страдать на клеточном уровне», — объяснила врач.
Люди часто не замечают, как перестают испытывать жажду. Если организм долго недополучает воду, чувство жажды притупляется, и человек живет в состоянии хронического обезвоживания. Со временем это может приводить к простудам, проблемам с суставами и почками.
По словам специалиста, важно «приучить» себя пить воду небольшими порциями — по несколько глотков каждый час, полстакана утром и перед едой. Особенно это важно перед прогулкой или любой физической активностью. Врач посоветовала относиться к воде как к ежедневному «лекарству», которое действительно помогает организму работать правильно.
Ранее Денисенко также рассказала, что кисломолочные продукты снижают риск простудных заболеваний. Эксперт посоветовала в холодное время года не забывать про безалкогольный глинтвейн с имбирем и пряностями.