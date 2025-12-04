В паспортах РФ с 2026 года появится новая отметка вместо ИНН по желанию граждан

С 1 января 2026 года в паспорта граждан Российской Федерации по желанию может быть проставлена отметка о номере записи из Единого федерального информационного регистра населения (ЕРН). Эта новая отметка заменит действующую отметку об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), которая будет актуальна до указанной даты.
Изменения предусмотрены положением о паспорте гражданина РФ, утвержденным в 2023 году. Федеральная налоговая служба (ФНС), являющаяся оператором ЕРН, также утвердила порядок проставления данной отметки, который вступит в силу одновременно с нововведением.
Единый регистр населения аккумулирует информацию о гражданах России, а также об иностранцах, проживающих на территории страны. Обязательными отметками в паспорте остаются штампы о регистрации и воинской обязанности. Кроме того, по желанию гражданина в паспорте могут быть проставлены отметки о браке, детях, наличии загранпаспорта, предыдущих паспортах и группе крови, передает ТАСС.
В декабре в России стартует второй этап программы внедрения цифровых паспортов, которые можно использовать наравне с бумажными. Что это такое, как его получить и где можно предъявить, рассказывает «Вечерняя Москва».