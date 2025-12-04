В паспортах РФ с 2026 года появится новая отметка вместо ИНН по желанию граждан

Единый регистр населения аккумулирует информацию о гражданах России, а также об иностранцах, проживающих на территории страны. Обязательными отметками в паспорте остаются штампы о регистрации и воинской обязанности. Кроме того, по желанию гражданина в паспорте могут быть проставлены отметки о браке, детях, наличии загранпаспорта, предыдущих паспортах и группе крови, передает ТАСС.