В Пентагоне впервые в истории провели церемонию зажжения ёлки

Министр войны США Пит Хегсет провел церемонию зажжения новогодней ёлки в Пентагоне. Подобное мероприятие было проведено в стенах американского военного ведомства впервые за всю историю его существования.
«Мы собрались, чтобы отпраздновать благословение рождественских праздников здесь, в Пентагоне … Мы зажжём новую, постоянную рождественскую ёлку», — сказал Хегсет. Пресс-служба Пентагона вела трансляцию торжества.
Рождественское дерево разместили в центральном дворе Министерства войны США. Хегсет привёл на церемонию свою супругу и детей.
Ранее Хегсет накормил военнослужащих на авианосце, находящемся в Карибском море, индейкой — традиционным блюдом, которое подаётся на стол в честь Дня благодарения. Министр заявил, что военные получат индейку, «хотят они или нет».
