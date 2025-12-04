Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пентагоне впервые в истории провели церемонию зажжения ёлки

Министр войны Хегсет зажёг новогоднюю ёлку в Пентагоне.

Источник: Комсомольская правда

Министр войны США Пит Хегсет провел церемонию зажжения новогодней ёлки в Пентагоне. Подобное мероприятие было проведено в стенах американского военного ведомства впервые за всю историю его существования.

«Мы собрались, чтобы отпраздновать благословение рождественских праздников здесь, в Пентагоне … Мы зажжём новую, постоянную рождественскую ёлку», — сказал Хегсет. Пресс-служба Пентагона вела трансляцию торжества.

Рождественское дерево разместили в центральном дворе Министерства войны США. Хегсет привёл на церемонию свою супругу и детей.

Ранее Хегсет накормил военнослужащих на авианосце, находящемся в Карибском море, индейкой — традиционным блюдом, которое подаётся на стол в честь Дня благодарения. Министр заявил, что военные получат индейку, «хотят они или нет».

Тем временем в Якутии зажгли первую новогоднюю елку России. Торжественная церемония, символизирующая начало общероссийского новогоднего марафона, состоялась 1 декабря. Подробности здесь на KP.RU.